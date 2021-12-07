АО "Транснефть - Западная Сибирь" обновляет резервуарные парки для нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по реконструкции резервуара вертикального стального (РВС) объемом 5 тыс. куб. м на нефтеперекачивающей станции "Вагай" в Тюменской области.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" в 2021 году. Новый резервуар возведен на месте раннее демонтированного и предназначен для технологических операций по аварийному сбросу нефти, поступающей от узлов с предохранительными устройствами.

В соответствии с проектной документацией на нефтеперекачивающей станции была проведена реконструкция РВС с полной заменой металлоконструкций и инженерных систем.

Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности во время дальнейшей эксплуатации смонтирован отдельный узел запорной арматуры для управления резервуаром за пределами каре. Реализовано расширение систем автоматизации РВС, данные с датчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) передаются в систему диспетчерского контроля и управления. По периметру обвалования резервуара установлены стойки КИП с взрывозащищенными пожарными извещателями и звуковыми оповещателями. Модернизированы системы электрохимзащиты и молниезащиты резервуара.

После завершения строительно-монтажных работ исследованы сварные соединения поясов резервуара, проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность, выполнена антикоррозийная защита внешних и внутренних поверхностей. Ввод емкости в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Справка

НПС "Вагай" является головной перекачивающей станцией Ишимского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь". Резервуарный парк НПС используется для приема нефти из магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык-Омск и дальнейшей транспортировки сырья по МН - в направлении к промежуточной станции НПС "Вознесенка-2".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"