СК завел дело после экстренной посадки самолета в Иркутске

Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства инцидента.

В тот день, 2 декабря, на борт воздушного судна поднялись 202 пассажира, трое из которых - дети. Помимо этого в самолете находились семь членов экипажа.

Уже в процессе набора высоты пилоты отметили обледенение - по одной из версий, перед вылетом работники аэропорта обработали лайнер некачественной противообледенительной жидкостью.

Вскоре отказала часть приборов, в частности датчики скорости и высоты полета. Кроме того, из строя вышел автопилот, а самолет начал раскачиваться из стороны в сторону. Экипаж запросил разрешение на посадку в аэропорту Иркутска и передал международный сигнал бедствия Mayday.

К счастью, пилотам удалось благополучно посадить лайнер, при этом никто не пострадал. Экипаж был отстранен от полетов на 30 дней - это стандартная процедура при выяснении причин в подобном случае.