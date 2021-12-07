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07.12.2021 02:45
Рубрика: Происшествия

СК завел дело после экстренной посадки самолета в Иркутске

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8628)
В следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета Airbus 321 авиакомпании S7, летевшего рейсом из Магадана в Новосибирск. Из-за сильного обледенения на борту отказала часть приборов, в результате командир экипажа принял решение посадить самолет в аэропорту Иркутска.

Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства инцидента.

Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N

В тот день, 2 декабря, на борт воздушного судна поднялись 202 пассажира, трое из которых - дети. Помимо этого в самолете находились семь членов экипажа.

Уже в процессе набора высоты пилоты отметили обледенение - по одной из версий, перед вылетом работники аэропорта обработали лайнер некачественной противообледенительной жидкостью.

Вскоре отказала часть приборов, в частности датчики скорости и высоты полета. Кроме того, из строя вышел автопилот, а самолет начал раскачиваться из стороны в сторону. Экипаж запросил разрешение на посадку в аэропорту Иркутска и передал международный сигнал бедствия Mayday.

К счастью, пилотам удалось благополучно посадить лайнер, при этом никто не пострадал. Экипаж был отстранен от полетов на 30 дней - это стандартная процедура при выяснении причин в подобном случае.

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