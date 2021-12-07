Аномальные холода ушли из Петербурга

В Петербурге потеплело. Температура воздуха минувшей ночью прогрелась до минус 12 градусов, об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам эксперта, температура в городе сейчас на 11-12 градусов ниже нормы. Обычно в первой декаде декабря в Петербурге столбик термометра не опускается ниже нуля.

Но в этом году в город пришли аномальные холода. Самой холодной оказалась ночь на 6 декабря, когда был побит температурный рекорд 1893 года с показателем минус 20,9 градуса.

Из-за аномальных холодов в больницы Петербурга стали поступать пациенты с обморожениями. По данным комитета по здравоохранению Северной столицы, госпитализировали 14 человек, трем из них грозит ампутация.

Нынешнее отступление морозов эксперт связывает с влиянием циклона, который проявляет активность в центральных регионах России.