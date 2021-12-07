Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском

Возможность накануне Нового года побывать в крупнейшем городе Союзного государства за полярным кругом предоставляет с 15 декабря Белорусская железная дорога. Совместно с Российскими партнерами (РЖД) возобновляется, в частности, прямое сообщение по маршруту Минск - Мурманск, информирует БЖД.

Правда, поезд №66 будет курсировать только один раз в неделю, отправляясь из белорусской столицы по средам в 10.23 и прибывая в Мурманск по пятницам в 5.58. В обратном направлении состав поезда №65 будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20.35 и прибывать к перрону в Минске по воскресеньям в 15.08.

Еще одни приятным сюрпризом для любителей зимних путешествий, о чем уже информировал "СОЮЗ", станут дополнительные поезда между столицами Союзного государства и по маршруту Минск - Санкт-Петербург. В БЖД уточнили, что поезд №236 Минск - Москва отправится из белорусской столицы 29 декабря и 8 января в 18.22 и прибудет в Москву 30 декабря и 9 января соответственно в 5.54. А вот состав №247 Москва - Минск отправится из российской столицы 30 декабря и 9 января в 22.58 и прибудет в Минск 31 декабря и 10 января соответственно в 08.31.

Известно и расписание дополнительного состава №250 Минск - Санкт-Петербург. Он стартует из белорусской столицы 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19.15 и прибудет в город на Неве 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января соответственно в 09.20. А вот в обратном направлении поезд №249 отправится из Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26 и прибудет в Синеокую 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 05.08.

Руководство железной дороги напоминает, что граждане Синеокой, следующие в Россию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Кроме того, следует соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Кстати, требования в отношении граждан, следующих в Беларусь, определены правительственным постановлением еще от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Пассажирам необходимо также подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения или иметь при себе копию документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19.