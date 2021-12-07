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07.12.2021 22:33
Рубрика: Происшествия

Бывшего главу администрации района Петербурга арестовали на два месяца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге на два месяца арестован Иван Громов, бывший глава администрации Калининского района. Его обвиняют в мошенничестве на 165,5 миллиона рублей.

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Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, помимо восьми эпизодов, которые уже есть в уголовном деле, следователи поверяют еще один, здесь сумма ущерба могла составить 29 миллионов рублей.

Эта история не имеет отношения к Калининскому району, который Громов возглавлял чуть меньше месяца. Все события, которые интересуют следствие, имели место в период с 2012 по 2016 годы, когда Громов руководил комитетом по информатизации и связи. Следователей интересует ряд сделок, который подведомственный комитету ГУП заключал с коммерческой фирмой. Общая сумма всех договоров составила 537 миллионов рублей.

Сам Громов на судебном заседании просил его не арестовывать, а сторона следствия озвучила психологический портрет обвиняемого, в котором предположила, что экс-чиновник имеет склонность к незаконному обогащению.

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