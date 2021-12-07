Кинофестиваль Arctic open подготовил программу для детей и подростков

В программу вошла картина "Нормальный только я" (2021), дебютная режиссерская работа Антона Богданова, известного зрителю по роли Антохи в сериале "Реальные пацаны" и ролям в киноальманахе "Ёлки". В его фильме наряду со звездами (Константин Хабенский, Максим Виторган и другие) снимались дети с ограниченными возможностями. По сюжету в одном детском лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-инвалидов и внезапно нагрянувшими хулиганами. И примирить их способно лишь одно - спасение лагеря, который задумали снести местный директор и мэр с целью наживы. Зрителей ждут на бесплатных показах в кинотеатре "Мираж" (ТРК "Европарк") 10 декабря в 13.10 и 12 декабря в 14:00. 10 декабря после просмотра фильма состоится встреча с режиссером, а также с актером Максимом Виторганом.

Вошел в фестивальную программу и фильм "Африка" (6+), который затрагивает тему Великой Отечественной войны. Режиссер Дарья Биневская считает, что ее картину можно показывать даже самым маленьким, потому что в нем зритель не найдет насилия и масштабных военных действий, а увидит серьезную и трогательную историю о жизни детей во время Второй мировой войны, историю о мужестве, преданности, первом серьезном выборе, вере в человечность, о голоде, о любви и раннем взрослении. Показы пройдут 9,10,11,12 декабря в кинотеатре "Мираж" (ТРК Европарк) и кинотеатре "Дружба" в Новодвинске.

Также в афише анимационный фильм (премьерный показ в России) "Ангакусаджауджук: Ученик шамана" (6+). Путешествие в новые миры обернется встречей с призрачными скелетами, гигантским волком, поедающим напуганных посетителей, и с кошмарным шаманом, раскрывающим обстоятельства, приведшие к греховным действиям. Фильм снял канадский режиссер Захариас Кунук, представитель коренного населения канадской территории Нунавут, обладатель "Золотой камеры" Каннского кинофестиваля 2001 года за лучший дебютный полнометражный фильм ("Быстрый бегун").

Еще один фильм - "Привет, Африка" (12+) из Турции - покажет, как приключение, иногда даже воображаемое, меняет людей и их отношение к миру и природе.

Из Португалии в Архангельск привезут короткометражный фильм-сказку "Твое время" (6+), из Норвегии - "Серфер Чарли", документальную короткометражную ленту о победах и поражениях мальчика Чарли с синдромом Аспергера. Фильм Ксении Пчелинцевой "Авако" (12+) расскажет непростую историю влюбленности девочки-подростка в панка, а короткометражка "Мой брат Артем" (Россия, режиссер Роман Трофимов) - о мальчике, затравленном одноклассниками и властной матерью.

В жюри этой программы: актриса, режиссер, продюсер Надежда Михалкова, режиссер Анар Аббасов, заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол Марина Мельницкая.

Кадр из фильма "Привет, Африка" (Турция). Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики.

Прямая речь

Марина Мельницкая, заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол, член жюри кинофестиваля Arctic open:

- Я уверена, что с детьми и подростками обязательно нужно говорить о том, что их волнует, затрагивать все сложные, острые, болезненные темы. Это должны делать адресованные им спектакли, книги, фильмы. И именно они могут быть поводом для разговора детей и родителей. Надеюсь, фильмы, показанные на кинофестивале Arctic open, будут задевать ребят за живое и помогать им найти свое место в жизни.

Тем временем

Уже стартовал блок образовательных программ кинофестиваля. В ЦСИ Архангельск (Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова) начался воркшоп по созданию интерактивных выставок "Основы 3 D инсталляций".

"Группа из 16 человек из Архангельска, области и ряда регионов будет самозабвенно трудиться до позднего вечера под руководством мастера - Алексея Лизунова (компания "Видеофабрика", Санкт-Петербург). И 11 декабря в 16 часов мы сможем посмотреть, что они придумали, какие живые картины получились у участников воркшопа", - сообщила "РГ" директор Arctic open Тамара Статикова.

Выставка будет работать в ЦСИ Архангельск только пять дней. Адрес: улица Поморская, 3. Вход бесплатный.