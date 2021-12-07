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07.12.2021 15:36
Рубрика: Власть

Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года

Текст: Светлана Цыганкова

В январе 2022 года запустят тестовый рейс ретропоезда между Карелией и Финляндией. Он поедет из Сортавалы до финского города Йоэнсуу.

Фото: Олеся Курпяева
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Об этом в рамках международного форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он считает, что подобный опыт можно использовать и в других арктических территориях России.

Напомним, о данном проекте рассказали на онлайн-встрече представителей таможенных и пограничных служб России и Финляндии и участников внешнеэкономической деятельности. Это общий проект железных дорог нашей страны и Суоми. В Финляндии уже нашли паровоз Ukko-Pekka, который отремонтируют и станут использовать в движении ретропоезда.

Тестовые запуски туристического состава откроют в начале января будущего года, а технический запуск планируют на февраль.

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