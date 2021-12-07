Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года

В январе 2022 года запустят тестовый рейс ретропоезда между Карелией и Финляндией. Он поедет из Сортавалы до финского города Йоэнсуу.

Об этом в рамках международного форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он считает, что подобный опыт можно использовать и в других арктических территориях России.

Напомним, о данном проекте рассказали на онлайн-встрече представителей таможенных и пограничных служб России и Финляндии и участников внешнеэкономической деятельности. Это общий проект железных дорог нашей страны и Суоми. В Финляндии уже нашли паровоз Ukko-Pekka, который отремонтируют и станут использовать в движении ретропоезда.

Тестовые запуски туристического состава откроют в начале января будущего года, а технический запуск планируют на февраль.