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07.12.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Задержанного несколько часов назад экс-главу Калининского района Петербурга Ивана Громова подозревают в хищении крупной суммы, речь идет о 165 миллионах рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество" и касается периода с 2012 по 2016 годы, когда чиновник руководил комитетом по информатизации и связи.

После увольнения из комитета Громов возглавлял Петроградский район, а 12 ноября 2021 года был назначен в Калининский. Но два дня назад ушел в отставку по собственному желанию.

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