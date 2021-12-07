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07.12.2021 06:42
Рубрика: Общество

Эксперт пояснил, легко ли переносится "омикрон"

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал в эфире радио Sputnik, действительно ли новый штамм коронавируса "омикрон" переносится легче, чем уже известные. По предварительным данным ВОЗ, протекание болезни при заражении "омикроном" происходит в более легкой форме, однако, чтобы утверждать это, у медиков пока недостаточно данных, ведь штамм только появился.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Какие особенности у "омикрона", станет известно через месяц, заявил Николай Дурманов. На данный момент можно говорить лишь о том, что этот штамм имеет способность к мгновенному распространению, размножаясь чуть ли не в три-шесть раз быстрее, чем "дельта". В то же время еще не известны случаи смерти пациентов от "омикрона". С учетом такой скорости распространения, штамму потребуется совсем немного времени, чтобы заразить миллионы и десятки миллионов людей.

Что касается тяжести течения заболевания, то она сопоставима с первоначальными штаммами двухлетней давности. По мнению эксперта, тяжесть постковидного синдрома не зависит от того, какой именно разновидностью коронавируса заразился человек.

"Это больше зависит от состояния здоровья, возраста, сопутствующих болезней и генетических факторов: некоторые люди вообще не болеют COVID-19, а некоторые болеют тяжело, и это все заложено в наших генах", - сказал Николай Дурманов. Так что в группе риска по-прежнему остаются люди 60+, имеющие хронические болезни, ослабляющие иммунитет. Поэтому они должны быть особенно осторожны и обязательно вакцинироваться. Вакцина - защита от молниеносного вируса.

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