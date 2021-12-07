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07.12.2021 10:37
Рубрика: Общество

На новогодние праздники Сочи посетят более 200 тысяч гостей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи стартовал зимний курортный сезон. К новогодним выходным ожидается приезд более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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- В связи с этим мэрии совместно с краевым министерством необходимо организовать работу блока здравоохранения на должном уровне, не допустить возникновение социальной напряженности, а также удержать стабильную эпидемиологическую обстановку в городе, - рассказал мэр. - Важно обеспечить слаженную и бесперебойную работу каждого звена.

Уточняется, что медицинские учреждения Сочи готовы к работе во время зимнего курортного сезона - больницы и поликлиники укомплектованы современным оборудованием, есть запас жизненно важных препаратов. Ковидные госпитали также оснащены всем необходимым.

Тем временем в Сочи продолжается прививочная кампания. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 245 тысяч человек. Кроме того, почти 205 тысяч сочинцев привились от гриппа. Все желающие могут бесплатно получить вакцину в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, в Сочи на Новый год загрузка отелей составит 85 процентов.

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