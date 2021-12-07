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07.12.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

Матери погибшего под завалами казармы десантника выплатят три миллиона

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Озерский городской суд в Челябинской области удовлетворил иск к Минобороны РФ, поданный родителями солдата-срочника, погибшего при обрушении казармы в Омске.

На Урале дочь погибшего рабочего отсудила у завода компенсацию

- Иск матери солдата удовлетворен в полном объеме, - сообщила "РГ" консультант суда Ирина Камалова. - Суд взыскал в ее пользу три миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", трагедия в омском поселке Светлый произошла 12 июля 2015 года. В момент обрушения в здании находилось 337 срочников, под завалами оказались 42 военнослужащих. 24 из них погибли. Одним из них был призывник из Озерска Валерий Лебедев.

Как показала строительная экспертиза, казарма была изначально возведена с нарушениями, которые в последствии привели к трагедии. Некачественная кладка при строительстве в семидесятых годах со временем начала размываться. А проведенный в 2013 года ремонт только усугубил ситуацию: плиты перекрытий были установлены без учета несущей способности.

На сайте фонда "Право матери", который поддерживал иск в суде, уточняется, что Валерий был призван в армию за 20 дней до трагедии. "Рядовой Лебедев был придавлен строительными конструкциями, извлечен по прошествии почти пяти часов и доставлен в больницу. К несчастью, 15 июля 2015 года в связи с синдромом длительного сдавления нижних конечностей тяжелой степени (краш-синдром) Валера скончался", - сказано в сообщении.

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