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07.12.2021 08:43
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор сообщил об одновременном распространении "омикрона" и гриппа

Текст: Ирина Невинная
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54-х регионах России. Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, - об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Общая заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, но, тем не менее, доля случаев гриппа продолжает нарастать, - отмечается в сообщении ведомства. В ведомстве напоминают, что в регионах страны продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 4 декабря привито от гриппа более 59,46 млн человек (40,7% от численности населения страны).

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В то же время в Роспотребнадзоре сообщили о двух подтвержденных случаях нового штамма коронавируса "омикрон". Оба случая завозные - туристки вернулись из ЮАР. Это - первые официально подтвержденные случаи нового штамма в России. В ведомстве уточнили, что по прилету в Россию пассажиры сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Однако для уточнения, каким именно штаммом коронавируса заразились туристы, необходимо было провести секвенирование выделенного вируса.

Не исключено, что число выявленных случаев "омикрона" увеличится, поскольку ПЦР-тесты оказались положительными еще минимум у 10 прилетевших, и их биоматериал также отправлен в ЦНИИ эпидемиологии для идентификации штамма.

По распоряжению ведомства всех граждан, которые возвращаются из ЮАР и пограничных стран, тестируют на границе в аэропорту, после чего помещают в специальные обсерваторы на двухнедельный карантин, где они находятся под наблюдением врачей.

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