Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян

В России впервые выявили случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. Положительные тесты сдали двое россиян, вернувшиеся 3 декабря из ЮАР.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении Роспотребнадзора​​​.

Отмечается, что всего положительный тест на COVID-19 сдали десять россиян, прилетевших из ЮАР. "Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что предпринимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции.

"Омикрон"-штамм

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран.

Симптомы "омикрона"

Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи заявила, что "омикрон"-штамм коронавируса можно отличить по першению в горле. При этом остальные проявления коронавируса не изменились: нет данных о серьезном падении уровня кислорода у зараженных, обоняние и вкус у инфицированных сохраняются, могут быть колебания температуры тела.

Врачи отмечают, что все симптомы остаются легкими, что позволяет пациентам лечиться дома.

В свою очередь член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, Адам Финн среди основных симптомов нового штамма называл утомляемость и учащенное сердцебиение.

По его словам, имеющиеся данные из ЮАР свидетельствуют, что новые штамм не является "особенно серьезным". При этом Финн также отмечал, что для "омикрон"-штамма, как и для "дельты", не характерны потеря обоняния и вкуса.

При этом медики оговариваются, что пока говорить с полной уверенностью о симптомах, характерных именно для "омикрон"-штамма, рано, поскольку этот вариант вируса мало изучен.

Какие меры безопасности ввела Россия

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что ведомство активизировало работу по тестированию на коронавирус граждан, которые прилетают из некоторых стран.

Все полученные образцы отправляются в специализированную базу данных VGARus, которая насчитывает уже свыше 43 тысяч последовательностей.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лаборатории ведомства перешли на усиленный режим работы из-за "омикрона".

"Мы попросили всех, кто работает в российских научно-исследовательских организациях, максимально ускорить проведение исследований того материала, который у них сегодня есть... Сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно", - отметила чиновница.

Кроме того, с 28 ноября Россия ограничила въезд в страну для граждан из десяти стран и автономий. В список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг.

Ограничения на въезд касаются граждан, которые в течение последних десяти суток бывали на территории хотя бы одной из перечисленных стран.