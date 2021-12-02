Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за "омикрона" об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире радиостанции KP.RU.

"Мы попросили всех, кто работает в российских научно-исследовательских организациях, максимально ускорить проведение исследований того материала, который у них сегодня есть... Сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно", - отметила чиновница.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что Россия активизировала работа по тестированию граждан, которые прилетают из некоторых стран, все положительные результаты отправляются на исследование генома вируса. Кроме того, по его словам, сокращены сроки, отведенные на исследование генома вируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран. Россия в этот список не входит.