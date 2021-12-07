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07.12.2021 12:56
Рубрика: Власть

Сенатор: Ограничение на обмен валют и отключение SWIFT ударит по самому Западу

Текст: Дмитрий Гончарук
Западу невыгодно отключать Россию от межбанковской системы SWIFT и вводить ограничение на обмен валюты, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Василий Иконников.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривают новые санкции в отношении Москвы в связи с возможной "агрессией" против Украины, в том числе отключение от межбанковской системы SWIFT и ограничение на обмен валют. Это произошло накануне запланированных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Все это напоминает спектакль, в результате которого США специально нагнетают истерию, во многом это рассчитано на внутреннего пользователя, на усиление позиций Байдена", - сказал Иконников РИА Новости.

Сенатор сомневается, что Соединенные Штаты и их партнеры решатся на такие кардинальные меры, поскольку это чревато "не только для экономики России, но и для мировой экономики, ударит по самим западным странам". Он также напомнил, что страны имеют свои национальные аналоги SWIFT.

"Отключение России от международной банковской системы, ограничение на обмен валют негативно скажется на самих западных экономиках, поскольку они утратят доступ к ресурсам России", - подчеркнул законодатель.

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