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07.12.2021 08:26
Рубрика: Общество

Шум и фейерверки: как не получить штраф при праздновании Нового года

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Адвокат Майя Шевцова дала несколько советов россиянам, как отпраздновать Новый год и не оказаться при этом оштрафованными.

Фото: iStock
Стало известно, сколько готовы тратить москвичи на новогодние подарки

По ее словам, во многих регионах действуют законы о тишине в ночное время, действие которых не останавливается и в праздники. И если компания будет вести себя слишком шумно, то соседи вправе вызывать полицию - причем сколько угодно раз в течение всех праздников. За шум грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, рассказала юрист телеканалу "360".

Есть свои правила и по запуску фейерверков. Салюты можно запускать только по инструкции изготовителя, на открытой площадке без деревьев, построек и автомобилей в радиусе 100 метров. Вдобавок не должно быть сильного ветра, который может снести петарду на чей-нибудь балкон или территорию. Несоблюдение этих правил может привести к штрафу до тысячи рублей либо аресту на 15 суток. Но если в итоге кто-нибудь пострадает или чье-то имущество получит ущерб, ответственность может дорасти до уголовной - вплоть до 7 лет лишения свободы.

Соблюдать закон нужно и при приготовлении шашлыков. С 1 января 2021 года их запрещено готовить на открытом воздухе вне специально оборудованного места - даже во дворе собственного дома или дачи. В противном случае грозит штраф за нарушение требований пожарной безопасности в пределах двух-трех тысяч рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона".

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