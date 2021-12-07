Шум и фейерверки: как не получить штраф при праздновании Нового года

Адвокат Майя Шевцова дала несколько советов россиянам, как отпраздновать Новый год и не оказаться при этом оштрафованными.

По ее словам, во многих регионах действуют законы о тишине в ночное время, действие которых не останавливается и в праздники. И если компания будет вести себя слишком шумно, то соседи вправе вызывать полицию - причем сколько угодно раз в течение всех праздников. За шум грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, рассказала юрист телеканалу "360".

Есть свои правила и по запуску фейерверков. Салюты можно запускать только по инструкции изготовителя, на открытой площадке без деревьев, построек и автомобилей в радиусе 100 метров. Вдобавок не должно быть сильного ветра, который может снести петарду на чей-нибудь балкон или территорию. Несоблюдение этих правил может привести к штрафу до тысячи рублей либо аресту на 15 суток. Но если в итоге кто-нибудь пострадает или чье-то имущество получит ущерб, ответственность может дорасти до уголовной - вплоть до 7 лет лишения свободы.

Соблюдать закон нужно и при приготовлении шашлыков. С 1 января 2021 года их запрещено готовить на открытом воздухе вне специально оборудованного места - даже во дворе собственного дома или дачи. В противном случае грозит штраф за нарушение требований пожарной безопасности в пределах двух-трех тысяч рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона".