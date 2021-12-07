Швыдкой: Решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году

Решение суда в Нидерландах о передаче скифского золота Украине может быть оспорено в следующем году. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя постановление апелляционного суда Амстердама.

"В следующем году дело должно быть подано в Верховный суд Нидерландов, - передает ТАСС его слова. - И участвовать в этом будут, естественно, Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и, понятно, Украина, которая вошла в эту историю позже".

Напомним, что коллекция скифского золота экспонировалась с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в рамках выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". После воссоединения Крыма c Россией принадлежность клада стала предметом долгих судебных споров.