Судебная практика помогла уточнить права покупателей новых машин

Если у автомобиля обнаружились существенные недостатки, его можно вернуть дилеру. Причем не только вернув заплаченные за машину деньги, но еще и с доплатой. Чтобы приобрести такой же автомобиль, который вырос в цене.

Портал Право.ру проанализировал судебные решения по случаям, когда покупатели так или иначе покупали некачественную машин, и сделал обзор возможностей потребителя восстановить справедливость. А именно - в каких случаях и при каких условиях покупатель может вернуть машину дилеру, когда машину должны отремонтировать по гарантии и когда гарантия продолжает действовать.

Напомним, что автомобиль как технически сложный товар по закону о защите прав потребителя можно вернуть продавцу в течение 15 дней и получить обратно уплаченные за него деньги, если у него проявился любой недостаток. По истечении этого времени, но в течение гарантийного срока машину можно вернуть, если у нее выявлен существенный недостаток. Существенным недостатком считается тот, который не удалось устранить в течение 45 дней, если он появляется снова, после устранения. Также машину можно вернуть, если у нее проявляются различные недостатки, в результате которых ей нельзя пользоваться в общей сложности более 30 дней в течение одного года.

Так вот, машину можно не просто вернуть. Можно даже получить от дилера доплату на приобретение такого же автомобиля. Это следует из Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей утвержденного Президиумом Верховного суда 14 октября 2020 года. Сейчас, когда стоимость машин резко выросла, это весьма актуально. И такое дело рассматривается в одном из районных судов Мурманска.

Автовладелец купил в 2018 году Cadillac Escalade за 4,6 миллиона рублей. Сейчас такой новый автомобиль стоит уже от 13 миллионов. Поэтому покупатель предъявил претензии не только на ту сумму, за которую купил машину, но и на разницу между его стоимостью тогда и сейчас. Ведь потребитель должен иметь возможность купить такой же новый товар. А если он подорожал, то это проблемы продавца или импортера.

Еще один важный момент. Если у автомобиля сменился собственник, но срок гарантии еще не истек, то у нового собственника сохраняются все те же права потребителя. Он также может вернуть автомобиль дилеру или производителю. Это следует из Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного суда 26 апреля 2017 года. "Гражданин, на законном основании использующий товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, которому такой товар был отчужден другим гражданином, также пользуется правами потребителя, если законом не предусмотрено иное", - говорится в документе.

Потребитель, вернувший дилеру неисправную машину, имеет право получить такую же, даже если она подорожала с момента покупки

Если недостаток автомобиля не устранили за 45 дней с момента письменного обращения к дилеру с требованием о проведении ремонта, собственник может вернуть машину, разорвать договор купли-продажи и получить обратно деньги. При этом не важно, сколько времени потребовалось на доставку автомобиля в сервисный центр, сколько - на ожидание поставки необходимой запчасти, насколько был загружен сервис. Причина, по которой за это время не был устранен недостаток, неважна. У дилера с момента подачи обращения есть 45 дней, чтобы доставить машину в ремонт, найти запчасти и отремонтировать ее. Если срок превышен, собственник может вернуть автомобиль.

Об этом говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 21.05.2013. "Нарушение продавцом сроков устранения недостатков технически сложного товара, указанных в ст. 20 Закона "О защите прав потребителей", является самостоятельным основанием для предъявления потребителем требований об отказе от исполнения договора купли-продажи и о возврате уплаченной за товар денежной суммы. Предъявление таких требований законом не обусловлено ни существенностью недостатков, ни невозможностью использования товара по назначению, ни установлением вины продавца в причинах нарушения сроков устранения недостатков товара. Кроме того, в качестве основания для предъявления покупателем требований об отказе от исполнения договора купли-продажи и о возврате уплаченной за товар денежной суммы указанная выше норма закона предусматривает нарушение сроков устранения недостатков, а не сроков непосредственного производства ремонтных работ", - говорится в документе.

Кстати, доставка автомобиля в сервис, в том числе на эвакуаторе, даже если он на ходу - проблема дилера. И производится за его счет. Причем доставка отремонтированного автомобиля собственнику - также его задача. И при этом необходимо уложиться в те же самые 45 дней.

По Закону "О защите прав потребителей" не исключается право потребителя потребовать доставки крупногабаритного товара - автомобиля - продавцу или импортеру для его диагностики с целью последующего ремонта, в связи с чем именно на продавце (импортере) лежит риск возможного нарушения установленных Законом "О защите прав потребителей" сроков доставки крупногабаритного товара для устранения его недостатков", - говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 31 января 2017 года.

В общем, у покупателя автомобиля гораздо больше прав, чем считают дилеры. Особенно если речь идет о некачественном товаре.