Трамп сообщил, что пишет мемуары о своей работе в Белом доме

Экс-президент США Дональд Трамп пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства. Об этом он рассказал в понедельник в интервью телеканалу Newsmax.

"Вот увидите - это будет очень сильная вещь", - заверил Трамп, говоря о своей работе над книгой. Он добавил, что его будущие мемуары уже вызвали большой интерес у издателей. Однако Трамп не стал называть возможные сроки выхода книги в свет и не раскрыл возможных тем, которые будут там освещены, пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре, к сезону рождественских покупок, Дональд Трамп объявил о публикации своей первой книги после ухода из Белого дома. Это "официальная настольная книга" под названием "Наше совместное путешествие", заявил политик. По словам Трампа, на более чем 300 фотографиях запечатлены "незабываемые моменты" его четырехлетней работы в должности.

За свою жизнь Трамп выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая - "Искусство заключать сделки", написанная в соавторстве с журналистом Тони Шварцем.