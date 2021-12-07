Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам

Туроператоры публично попросили правительство РФ продлить отсрочку выплат клиентам по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам. В противном случае бизнес опасается волны судебных исков и обрушения всей агентской сети. Открытое письмо к Михаилу Мишустину опубликовано на сайте ассоциации туроператоров.

Бизнес отмечает, что в настоящий момент общий размер долгов перед потребителями составляет более 10 млрд рублей. При этом операторы не могут возобновить работу по закрытым направлениям, а открытых стран слишком мало, чтобы сформировать резервы, которых хватит для расчетов в полном объеме со всеми туристами. Всего туроператоры насчитывают порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть деньги.

В турбизнесе напомнили, что принятое в июле 2020 года постановление №1073 об особом порядке возврата денег за туры, несостоявшиеся из-за распространения COVID-19, стало для них самой действенной мерой поддержки - оно позволило возобновить работу и исполнять обязательства, несмотря на кризис и ограничения, возместив деньги около 70% всех потребителей.

"Стабильность в отрасли, достигнутая с таким трудом, может разрушиться только из-за того, что 31 декабря 2021 г. перестанут действовать особые правила возврата. Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию - российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами", - говорится в письме туроператоров.

По словам представителей отрасли, отсрочка нужна как минимум на год. "Любые иные варианты - льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий - не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли", - говорится в письме. Туроператоры подчеркнули, что их позицию разделяет и Ростуризм.

Продлить отсрочку по выплатам клиентам турбизнес просил и ранее. Так, соответствующее письма отправлялись на имя Михаила Мишустина, Дмитрия Чернышенко и Зарины Догузовой в сентябре и ноябре.