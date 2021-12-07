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07.12.2021 13:14
Рубрика: Общество

Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, снижающий давление

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ежедневное употребление йогурта помогает снизить кровяное давление. Об этом говорится в исследовании австралийских и американских ученых, опубликованном в International Dairy Journal.

Фото: iStock
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В исследовании, которое началось еще в 1974 году, приняли участие 915 человек. Ученые сравнивали структуру их питания с медицинскими показателями.

По словам одного из авторов статьи, доктора Александры Уэйд, высокое кровяное давление - важнейший фактор риска при сердечно-сосудистых заболеваниях.

"Молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления, - пояснила она. При этом йогурт содержит и бактерии, которые способствуют выработке белков, способных снизить давление, добавила она.

Согласно выводам ученых, у тех, кто регулярно употреблял йогурт, показатели артериального давления были почти на семь пунктов ниже, чем у остальных участников исследования.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.

Ранее директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина включила уровень давления в число факторов, которые влияют на продолжительность жизни. В список также вошли уровень образования и доходов человека, индекс массы тела, а также некоторые медицинские показатели, которые выявляются лабораторным путем.

Общество Здоровье

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