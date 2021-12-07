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07.12.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Ученые обнаружили в суши вещество, подавляющее коронавирус

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Биологи из американского Политехнического института Ренсселера выяснили, что полисахарид рамнансульфат, который содержится в морских водорослях, выращиваемых для получения оберток для суши, обладает свойством подавлять активность коронавируса SARS-CoV-2. Исследование об этом опубликовано в медицинском журнале Marine Drugs.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Результаты экспериментов ученых показали, что рамнансульфат связывает спайковый белок коронавируса и подавляет его способность прикрепляться к клетке и проникать внутрь нее, ингибирует процессы транскрипции и трансляции, то есть фактически нейтрализует лабораторный псевдовирус. Предполагается, что эффективность этого полисахарида также высока против набора мутаций в дельта-штамме COVID-19. Находка биологов говорит о том, что содержащееся в морских водорослях для суши вещество можно будет использовать для создания растительного препарата против коронавируса.

Как писала ранее "РГ", среди растительных компонентов ученые не раз находили эффективные против коронавируса нового типа. Например, "Тапсигаргин" - уже существующий антивирусный препарат, который получают из ядовитых растений, как оказалось, эффективен против ковида, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и гриппа А.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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