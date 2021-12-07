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07.12.2021 08:06
Рубрика: Общество

В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ

Текст: Алексей Рыбин

В большинстве субъектов России превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на своем сайте сообщает Роспотребнадзор.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

По информации ведомства, число субъектов с превышением порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 10. При этом рост отмечается, в основном, среди взрослого населения и подростков. И, хотя заболевают люди чаще ОРВИ, доля вирусов гриппа в общей структуре продолжает увеличиваться.

В Роспотребнадзоре также отметили, что от гриппа привито более 59,46 млн человек, или 40,7 % населения страны.

Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал россиянам несколько советов, как уберечься от ОРВИ, находясь дома.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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