В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ

В большинстве субъектов России превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на своем сайте сообщает Роспотребнадзор.

По информации ведомства, число субъектов с превышением порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 10. При этом рост отмечается, в основном, среди взрослого населения и подростков. И, хотя заболевают люди чаще ОРВИ, доля вирусов гриппа в общей структуре продолжает увеличиваться.

В Роспотребнадзоре также отметили, что от гриппа привито более 59,46 млн человек, или 40,7 % населения страны.

Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал россиянам несколько советов, как уберечься от ОРВИ, находясь дома.