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Текст:   Дмитрий Гончарук 
16:22 07.12.2021

В Минстрое назвали проблемы комплексного развития территорий

Российские регионы уже подготовили 95 проектов-решений о комплексном развитии территорий (КРТ), заключено 32 договора по их реализации. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

Механизм КРТ предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает властям регионов возможность сносить неаварийные многоквартирные дома. Для этого необходимо согласие двух третей собственников квартир. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце прошлого года.

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости
Ветхие таунхаусы попадут в программы расселения

"По состоянию на начало декабря подготовлено уже 95 проектов-решений о комплексном развитии территории, учитывая полностью сформированные земельные участки, опубликовано 80 проектов-решений о КРТ, принято 44 проекта- решений о КРТ, уже проведено 17 торгов на право заключения договора о КРТ, 5 - на основании принятых до декабря решений. И заключено 32 договора о КРТ", - сказал Стасишин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса в Совфеде.

Чиновник отметил, что на земельных участках, которые вовлекает в оборот ДОМ.РФ, ведутся согласования по 72 проектам в 31 регионе с общей площадью земельных участков около 3,5 га и с будущим градостроительным потенциалом около 14 млн квадратных километров.

В свою очередь, Фонд содействия реформированию ЖКХ подготовил 30 проектов КРТ жилой застройки, по которым будет расселено около 800 тысяч "квадратов" аварийного жилья, где проживают 44,4 тысяч человек.

Замминистра обратил внимание на то, что участники КРТ столкнулись с отсутствием инструментов финансирования при расселении ветхих и аварийных домов.

"Это, наверное, самая серьезная вещь, которая сегодня тормозит развитие КРТ в тех регионах, в тех столичных городах и исторических центрах, где стоимости метра инвестиционной внутри не хватает для того, чтобы на рыночных условиях можно было строить стартовые дома", - подчеркнул Стасишин. В начале 2022 года Минстрой планирует начать разрабатывать программы по субсидированию проектного финансирования для реализации проектов КРТ.

Публикация "РГ" помогла переселенцам из ветхого жилья не оказаться на улице

Еще одна проблема - приаэродромные территории. Например, в Иркутске аэропорт находится в центре города, и там не могут ввести даже уже построенные школы и детские сады. Не урегулирован и вопрос перехода прав по договорам КРТ, которые заключены с правообладателями земельных участков и объектов, которые находятся в частной собственности.

Кроме того, по словам Стасишина, плотность застройки ветхими и аварийными домами "в несколько раз меньше комфортной для городских районов".

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