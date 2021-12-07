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07.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В России стали меньше раздавать бесплатной еды

Текст: Татьяна Карабут
В России снижается объем фудшеринга (распределение продуктов питания с подходящим сроком годности среди нуждающихся). К такому выводу пришли в своем исследовании ТИАР-Центр и шеринг-кластер Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

После существенного роста в 2020 году (до 9 тыс. тонн, или плюс 28,5% в сравнении с 2018 годом) объем фудшеринга в 2021 году показывает снижение до 7,5 тыс. тонн. Причин этому несколько. В 2020 году на фоне начавшейся пандемии многие компании провели акции по раздаче продовольствия нуждающимся. Но после этого разовое сотрудничество крупных компаний-производителей с банками продовольствия так и не стало регулярным. Кроме того, организациям общепита и ритейлу стало не до сотрудничества с фудшерингом - они сфокусировались на меняющихся условиях работы (введение ограничительных мер, необходимость вакцинации сотрудников и т.д.). Также по итогам 2020 года закрылось значительное число малых и средних кафе и магазинов - некоторые фудшеринг-сервисы лишились до половины партнеров.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По данным исследователей, в топ получателей еды через фудшеринг входят многодетные семьи, пенсионеры, экоактивисты, а также люди, стремящиеся к экономии. В топ-3 продуктов, распределяемых через фудшеринг, входят овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочные продукты.

Сейчас 67% всего объема распределяемых продуктов приходится на сегмент "банки продовольствия". Именно здесь распределяются самые большие объемы продукции. Около 28% продуктов передаются между физическими лицами, в том числе через соцсети. И 5% приходится на передачу продуктов от кафе, магазинов, ресторанов населению. Здесь работают как некоммерческие организации, так и коммерческие приложения, предлагающие еду со скидкой 50-70%.

Последний сегмент имеет наибольший потенциал для быстрого развития, считает руководитель кластера РАЭК /Sharing Economy, гендиректор ТИАР-Центра Антон Губницын. По его словам, сейчас около 500 компаний на регулярной основе работают с фудшеринг-стартапами. Около 90% из них относятся к среднему и малому бизнесу. Они поддерживают ответственный подход к ведению бизнеса, снижая объем пищевых отходов, при этом сокращая уровень затрат на их утилизацию.

Между тем, в Госдуме уже подготовлен законопроект о фудшеринге. Изменения в Налоговый кодекс освободят ретейл и общепит от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Это позволит накормить нуждающихся добротной едой и снизить нагрузку на экологию. Сейчас отдавать продукты на благотворительность бизнесу невыгодно: при безвозмездной передаче налоговая нагрузка может составлять до 20% стоимости товара,

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