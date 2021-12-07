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07.12.2021 18:52
Рубрика: Власть

Володин: Поправки о QR-кодах требуют проработки

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о QR-кодах при посещении общественных мест и на транспорте требует обсуждения, и Госдума будет работать над ним с правительством и экспертами. Об этом заявил спикер Думы Вячеслав Володин, уточнив журналистам дату дискуссии с кабмином. Он также рассказал об изучении комментариев граждан на эту тему.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По его словам, 13 декабря депутаты проведут по поводу поправок встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также другими представителями кабмина.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Первая встреча пройдет в 10:00 во фракции "Единая Россия", далее - во всех фракциях", - сказал Володин. Он добавил, что будет участвовать в заседании фракции единороссов.

Кроме Голиковой и Савельева со стороны правительства ожидается участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Законопроект требует обсуждения, надо работать с правительством, с экспертами, мы ждём отзывы из регионов, в целом задача Госдумы работать с обществом", - сказал спикер Госдумы.

Володин, кроме того, заявил, что будет изучать вопросы и предложения, озвученные более чем в 700 тысячах комментариев к его посту про законопроекты о QR-кодах в его Telegram-канале.

"Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю, - подчеркнул он. - Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь".

Упомянутое сообщение в Telegram-канале собрало более миллиона просмотров и более 700 тысяч комментариев.

Напомним, что нормы проекта кабмина, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. Меры не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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