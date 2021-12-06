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06.12.2021 22:00
Рубрика: Власть

Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров

Текст: Татьяна Замахина

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров.

В сообщении, опубликованном 24 ноября, председатель ГД рассказал о рассмотрении правительственных законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Он, в частности, сообщил, что к депутатам поступило более 120 тысяч официальных обращений по данному поводу, еще большее количество отзывов можно найти в социальных сетях.

Фото: Александр Эшкинин
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Для получения обратной связи Володин открыл комментарии под постом, менее чем за сутки он набрал более 307 тыс. откликов. А на данный момент пользователи оставили там более 700 тысяч комментариев. Граждане спорили, соответствуют ли подготовленные кабмином поправки Конституции, да и так ли необходимы предлагаемые ограничения. Сторонники проектов напоминают, что необходимо стимулировать больше россиян вакцинироваться для создания коллективного иммунитета.

Комментируя ранее бурную реакцию пользователей на его сообщение в Telegram-канале, Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты Госдумы хотят услышать мнения граждан РФ. "Если увидим, что идеи и решения, которые нам предлагают принять для корректировки закона, правильные, его улучшат, конечно, будем обсуждать с вами. В итоге закон, надеюсь, станет лучше, более эффективно будет решать проблемы людей", - добавил политик.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Как предполагается, нормы законопроекта будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Как ранее писала "РГ", Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина возглавил рейтинг аналогичных ресурсов политиков, составленный экспертами с точки зрения влиятельности, интереса аудитории и общего охвата.

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