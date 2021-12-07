Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой"

Опубликован русский трейлер финской восьмисерийной чёрно-белой комедии "Мой восьмой".

По сюжету мужчина знакомится симпатичной девушкой (Криста Косонен из "Бегущего по лезвию 2049") в ресторане отеля и после бурной ночи выясняет, что у неё есть ещё семь любовников - по одному на каждый день недели. Одного из них она как раз "увольняет" за нарушение их "контракта", так что место вакантно. Но главный герой посредством коварного плана намерен отвоевать женщину у остальных.

Проект получил главные награды международного фестиваля Canneseries - как "лучший сериал" и за "лучшее актерское исполнение". Режиссёр сериала Теэму Никки в сентябре уходящего года получил зрительскую награду Armani Beauty Audience Award в новой программе Венецианского кинофестиваля Horizons Extra за фильм "Слепой, который не хотел смотреть "Титаник". Другой его сериал - комедия "Безумные" про юных пациентов психиатрической клиники - выдержал три сезона и получил ремейки во Франции, Италии, Германии и Польше.

Премьера сериала "Мой восьмой" состоится 25 декабря на сервисе START.