Американская писательница перепишет антиутопию "1984" от лица Джулии

Новости

Лидеры России и Греции начали переговоры в Сочи 14:46
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются 14:44
Росгвардейцы за год задержали 11 тысяч преступников 14:31
В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей 14:23
В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН 14:23
В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам 14:09
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов 14:05
Илон Маск стал бездомным 13:54
В Кремле оценили слова Нуланд о стремлении России воссоздать СССР 13:54
Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей 13:52
Володин: Впервые в Госдуме нет заболевших коронавирусом 13:51
Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Омске и Казани 13:47
В ОАЭ вводят четырехдневную рабочую неделю 13:46
Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку 13:42
Путин одобрил новый формат общения с Байденом 13:39
Мошенники крадут деньги, используя фейковый сайт Минздрава 13:36
В Москве задержан полицейский за взятку в три миллиона рублей 13:35
Шредер отверг причастность Германии к попыткам торпедировать "Северный поток-2" 13:28
Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18% 13:20
Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 14:16
Рубрика: Культура

Американская писательница перепишет антиутопию "1984" от лица Джулии

Текст: Наталья Лебедева
Американская писательница Сандра Ньюман перескажет известнейший роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984" от лица Джулии, любовницы главного героя - Уинстона Смита. И это, определенно, будет новый феминистический взгляд на известные события. Роман будет называться "Джулия" и выйдет в свет летом следующего года. Об этом сообщает газета Gardian.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Помните, с чего начинается культовый роман? "Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать…" Главный герой Уинстон Смит спешит на работу в Министерство правды, где ему предстоит переписывать историю, следуя указаниям Большого Брата. В его тоталитарной реальности нет места собственным мыслям и чувствам. И он сильно рискует, когда заводит роман с Джулией, работающей с машинами для написания романов. Чем все закончится, вы тоже наверняка помните - их обоих схватят и отправят на перевоспитание в комнату 101.

Фото: Предоставлено редакцией Елены Шубиной
Ваше слово, товарищ Оруэлл: интервью с автором биографии писателя

Сандра Ньюман описывает эти события 1984 года глазами женщины. И начинает она с рассказа о том, что Смит был невероятно старомоден во всем, и в Министерстве его назвали не иначе, как "ничтожество".

В издательстве Granta, взявшемся за издание новой книги, отмечают, что Джулия намного лучше, чем Уинстон, и более того - она вполне довольна своей жизнью. О проницательности героини и ее гораздо меньшей восприимчивости к партийной пропаганде писал и Оруэлл. Она была готова принять официальную мифологию просто потому, что разница между правдой и ложью не казалась ей важной. Она не знала другого мира и пока не встретила Уинстона, никогда не представляла его себе. Она идеальная жительница Океании. Но однажды Джулия совершает потенциально самоубийственный жест - когда импульсивно протягивает Уинстону записку. В тот же момент она осознает, что больше никогда не сможет чувствовать себя в безопасности.

Фонд Оруэлла уже одобрил идею книги "Джулия"​​​. Поддержал проект и сын писателя Ричард Блэр. Некоторое время ушло на поиски подходящего автора. Наконец выбор пал на Сандру Ньюман, получившую известность благодаря своему дебютному, очень женскому роману The Only Good Thing Anyone Has Ever Done.

Ньюман предстоит ответить на два вопроса, которые Оруэлла оставил без ответа: что именно Джулия видит в Уинстоне, и как она прошла свой путь по партийной иерархии. В Фонде Оруэлла надеются, что Сандре Ньюман удастся стать неожиданным, провокационным и одновременно убедительным и правдоподобным собеседником для многомиллионной армии поклонников "1984".

Роман "Джулия" выйдет в свет не раньше лета 2022 года, после того, как Granta в июне следующего года выпустит новый роман Ньюмана "Мужчины", в котором каждый человек с Y-хромосомой исчезнет из мира. Это последний из серии феминистских пересказов классических историй, начиная с переосмысления Натали Хейнс троянской войны "Тысяча кораблей" и "Молчание девушек" Пэта Баркера, версии "Илиады" с точки зрения Брисеиды, до "Гамнета" Мэгги О'Фаррелл, в центре которого жизнь жены Шекспира и Имена женщин Джит Тайил, в которой рассказываются истории 15 женщин, чьи жизни пересекались с Иисусом.

Культура Литература

Главное сегодня

Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Мишустин: Российская экономика вернулась к уверенному росту
Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ большинством голосов в бундестаге
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"