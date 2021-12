Американская писательница перепишет антиутопию "1984" от лица Джулии

Помните, с чего начинается культовый роман? "Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать…" Главный герой Уинстон Смит спешит на работу в Министерство правды, где ему предстоит переписывать историю, следуя указаниям Большого Брата. В его тоталитарной реальности нет места собственным мыслям и чувствам. И он сильно рискует, когда заводит роман с Джулией, работающей с машинами для написания романов. Чем все закончится, вы тоже наверняка помните - их обоих схватят и отправят на перевоспитание в комнату 101.

Сандра Ньюман описывает эти события 1984 года глазами женщины. И начинает она с рассказа о том, что Смит был невероятно старомоден во всем, и в Министерстве его назвали не иначе, как "ничтожество".

В издательстве Granta, взявшемся за издание новой книги, отмечают, что Джулия намного лучше, чем Уинстон, и более того - она вполне довольна своей жизнью. О проницательности героини и ее гораздо меньшей восприимчивости к партийной пропаганде писал и Оруэлл. Она была готова принять официальную мифологию просто потому, что разница между правдой и ложью не казалась ей важной. Она не знала другого мира и пока не встретила Уинстона, никогда не представляла его себе. Она идеальная жительница Океании. Но однажды Джулия совершает потенциально самоубийственный жест - когда импульсивно протягивает Уинстону записку. В тот же момент она осознает, что больше никогда не сможет чувствовать себя в безопасности.

Фонд Оруэлла уже одобрил идею книги "Джулия"​​​. Поддержал проект и сын писателя Ричард Блэр. Некоторое время ушло на поиски подходящего автора. Наконец выбор пал на Сандру Ньюман, получившую известность благодаря своему дебютному, очень женскому роману The Only Good Thing Anyone Has Ever Done.

Ньюман предстоит ответить на два вопроса, которые Оруэлла оставил без ответа: что именно Джулия видит в Уинстоне, и как она прошла свой путь по партийной иерархии. В Фонде Оруэлла надеются, что Сандре Ньюман удастся стать неожиданным, провокационным и одновременно убедительным и правдоподобным собеседником для многомиллионной армии поклонников "1984".

Роман "Джулия" выйдет в свет не раньше лета 2022 года, после того, как Granta в июне следующего года выпустит новый роман Ньюмана "Мужчины", в котором каждый человек с Y-хромосомой исчезнет из мира. Это последний из серии феминистских пересказов классических историй, начиная с переосмысления Натали Хейнс троянской войны "Тысяча кораблей" и "Молчание девушек" Пэта Баркера, версии "Илиады" с точки зрения Брисеиды, до "Гамнета" Мэгги О'Фаррелл, в центре которого жизнь жены Шекспира и Имена женщин Джит Тайил, в которой рассказываются истории 15 женщин, чьи жизни пересекались с Иисусом.