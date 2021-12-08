Байден не рассматривает вопрос отправки военных США на Украину

В среду президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки американских войск в Украину в одностороннем порядке, через день после виртуальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО", - сказал Байден, добавив, что это обязательство не распространяется на Украину, сообщает NBC News. "Это будет зависеть от того, что готовы сделать и остальные страны НАТО. Идея о том, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - пояснил Байден, при этом уточнив, что США предоставят "оборонительные возможности" украинским военным. Байден также заявил в среду, что США продолжат способствовать проведению встреч на высоком уровне между Москвой и ключевыми американскими союзниками, чтобы "обсудить будущее озабоченности России по поводу НАТО в целом, а также то, сможем ли мы выработать какие-либо договоренности, касающиеся этого, понизив градус напряженности на восточном фронте". Глава Белого дома сказал, что во время разговора с президентом РФ во вторник он был "прямолинеен", но "вежлив".

В Вашингтоне приняли во внимание информацию о том, что России нужны "юридические гарантии" для ограничения дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ракетных систем на Украине или в других странах, граничащих с РФ. После телефонного разговора с российским лидером Байден поговорил с главами Британии, Германии, Франции и Италии по конференц-связи.