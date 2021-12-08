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08.12.2021 23:05
Рубрика: В мире

Байден не рассматривает вопрос отправки военных США на Украину

Текст: Максим Макарычев
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В среду президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки американских войск в Украину в одностороннем порядке, через день после виртуальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Carolyn Kaster/AP
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"У нас есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО", - сказал Байден, добавив, что это обязательство не распространяется на Украину, сообщает NBC News. "Это будет зависеть от того, что готовы сделать и остальные страны НАТО. Идея о том, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - пояснил Байден, при этом уточнив, что США предоставят "оборонительные возможности" украинским военным. Байден также заявил в среду, что США продолжат способствовать проведению встреч на высоком уровне между Москвой и ключевыми американскими союзниками, чтобы "обсудить будущее озабоченности России по поводу НАТО в целом, а также то, сможем ли мы выработать какие-либо договоренности, касающиеся этого, понизив градус напряженности на восточном фронте". Глава Белого дома сказал, что во время разговора с президентом РФ во вторник он был "прямолинеен", но "вежлив".

В Вашингтоне приняли во внимание информацию о том, что России нужны "юридические гарантии" для ограничения дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ракетных систем на Украине или в других странах, граничащих с РФ. После телефонного разговора с российским лидером Байден поговорил с главами Британии, Германии, Франции и Италии по конференц-связи.

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