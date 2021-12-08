Читатели Telegraph: Новые антироссийские санкции США лишат Европу газа

Читатели британской газеты The Telegraph, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, выразили опасения, что новые антироссийские санкции США могут оставить Европу без газа.

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!", - написал пользователь под ником NoLonger ATory.

"Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", - прокомментировал Paul Calvert.

Напомним, ранее в формате закрытой видеоконференцсвязи состоялся двухчасовой разговор президентов России и США.