Диетолог назвала два самых вредных салата на новогоднем столе

Врач-диетолог Центра медицинской профилактики (Нижний Новгород) Антонина Чарышкина самым вредным новогодним блюдам считает салаты "оливье" и "селедку под шубой". В частности, по ее словам, в "оливье" сочетается сразу несколько особо вредных продуктов.

"В первую очередь, майонез. Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, слишком тяжелую для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли. В целом это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнетает работу нервной системы, клеточное дыхание", - поясняет диетолог.

Главным "злом" "селедки под шубой" эксперт тоже называет майонез. Кроме того, сама же селедка содержит много соли и довольно калорийна. А отварной картофель обладает высоким гликемическим индексом и добавляет калорийности.

"Оздоровить" привычные салаты, по словам Антонины Чарышкиной, чьи слова приводит "Доктор Питер", можно, заменив майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока. Это сразу уменьшит калорийность блюда в 5 раз. А также, заменить вареную колбасу на отварное куриное мясо. Не добавлять картофель или взять его совсем немного. Совет уменьшить количество картошки касается и салата "Селедка под шубой". Для баланса диетолог предлагает добавить слой из тертых свежих яблок или огурцов.

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