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08.12.2021 14:35
Рубрика: Общество

"Русская рулетка": Мясников назвал самый опасный способ похудения

Текст: Нина Егоршева
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что популярный способ похудения путем голодания может вызвать обострение хронических заболеваний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек", - пояснил Мясников. Он напомнил, что голодание действительно применяется в лечебных целях, но назначать его себе самостоятельно человек не должен.

В частности, врач предупредил, что голодание в целях снижения избыточной массы тела может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Тогда как выход организма из состояния голода может привести к отечности и даже гормональному дисбалансу. "Кому-то может помочь, но это русская рулетка", - заключил Александр Мясников, посоветовав россиянам не заниматься "экстримом".

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, как похудеть на один размер к Новому году. Речь идет о белковой диете с минимальным количеством углеводов. При этом эксперт предупредил, что методику можно практиковать ограниченное количество времени.

Общество Здоровье

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