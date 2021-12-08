"Русская рулетка": Мясников назвал самый опасный способ похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что популярный способ похудения путем голодания может вызвать обострение хронических заболеваний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек", - пояснил Мясников. Он напомнил, что голодание действительно применяется в лечебных целях, но назначать его себе самостоятельно человек не должен.

В частности, врач предупредил, что голодание в целях снижения избыточной массы тела может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Тогда как выход организма из состояния голода может привести к отечности и даже гормональному дисбалансу. "Кому-то может помочь, но это русская рулетка", - заключил Александр Мясников, посоветовав россиянам не заниматься "экстримом".

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, как похудеть на один размер к Новому году. Речь идет о белковой диете с минимальным количеством углеводов. При этом эксперт предупредил, что методику можно практиковать ограниченное количество времени.