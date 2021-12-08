Fitch улучшило прогноз российской экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики до 4,4%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook.

В рамках прошлого обзора агентство прогнозировало рост экономики в РФ по итогам года на уровне 4,3%. Инфляция ожидается в 8%, однако уже в 2022 году прогнозируется замедление роста потребительских цен. В 2022 и 2023 годах Fitch ожидает замедление роста ВВП. Также агентство отметило дефицит рабочей силы на российском рынке, вызванный оттоком из-за пандемии.

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7%, тогда как три месяца назад этот показатель был на уровне 6%. Понижен и прогноз роста мирового ВВП по итогам года - до 4,2%. Как отметили аналитики, на мировой ВВП влияет глобальный инфляционный шок и проблемы с поставками.

Ранее Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.