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08.12.2021 17:00
Рубрика: Экономика

Fitch улучшило прогноз российской экономики

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики до 4,4%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook.

Фото: Istock
ВВП России в октябре вырос на 4,9%

В рамках прошлого обзора агентство прогнозировало рост экономики в РФ по итогам года на уровне 4,3%. Инфляция ожидается в 8%, однако уже в 2022 году прогнозируется замедление роста потребительских цен. В 2022 и 2023 годах Fitch ожидает замедление роста ВВП. Также агентство отметило дефицит рабочей силы на российском рынке, вызванный оттоком из-за пандемии.

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7%, тогда как три месяца назад этот показатель был на уровне 6%. Понижен и прогноз роста мирового ВВП по итогам года - до 4,2%. Как отметили аналитики, на мировой ВВП влияет глобальный инфляционный шок и проблемы с поставками.

Ранее Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Экономика Макроэкономика Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch

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