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08.12.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Фура подмяла легковушку и протащила за собой по шоссе

Текст: Григорий Гомельчук

На одной из автотрасс к западу от Чикаго автомобилисты могли наблюдать жуткую картину: огромный грузовик с полуприцепом подмял под себя черную Honda Accord и на полной скорости тащил ее в клубах дыма от горящих шин.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Несмотря на то, что легковушка практически наполовину оказалась под фурой, женщина за рулем не пострадала: она высунулась из окна и махала рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Как позже выяснилось, до этого момента водительница неоднократно звонила в службу экстренной помощи - то есть, до момента съемки она уже какое-то время "валила боком", как сказали бы фанаты дрифта.

Сейчас полиция занята выяснением обстоятельств аварии. Адвокат пострадавшей стороны заявляет, что грузовик наехал на легковушку во время перестроения с левой полосы, но возможна и обратная ситуация, когда Honda сама влетела под грузовик. Главная загадка - как водитель грузовика не почувствовал момент удара и не заметил волочащуюся за ним машину.

Министерство транспорта США сообщает, что в стране в результате аварий с участием грузовиков ежегодно погибает около 4000 человек. Большая часть из них - водители легковых автомобилей.