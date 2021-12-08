Фура подмяла легковушку и протащила за собой по шоссе

На одной из автотрасс к западу от Чикаго автомобилисты могли наблюдать жуткую картину: огромный грузовик с полуприцепом подмял под себя черную Honda Accord и на полной скорости тащил ее в клубах дыма от горящих шин.

Несмотря на то, что легковушка практически наполовину оказалась под фурой, женщина за рулем не пострадала: она высунулась из окна и махала рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Как позже выяснилось, до этого момента водительница неоднократно звонила в службу экстренной помощи - то есть, до момента съемки она уже какое-то время "валила боком", как сказали бы фанаты дрифта.

Сейчас полиция занята выяснением обстоятельств аварии. Адвокат пострадавшей стороны заявляет, что грузовик наехал на легковушку во время перестроения с левой полосы, но возможна и обратная ситуация, когда Honda сама влетела под грузовик. Главная загадка - как водитель грузовика не почувствовал момент удара и не заметил волочащуюся за ним машину.

Министерство транспорта США сообщает, что в стране в результате аварий с участием грузовиков ежегодно погибает около 4000 человек. Большая часть из них - водители легковых автомобилей.