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08.12.2021 23:10
Рубрика: Экономика

Глава ВТО назвала угрозу для мировой экономики

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Штамм "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, считает гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Фото: iStock
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Во время пресс-конференции она сказала, что причиной ожидаемого негативного воздействия нового штамма коронавируса на мировую экономическую стабильность является неравный доступ к вакцинам.

"Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности", - цитирует главу ВТО РИА Новости.

ВОЗ называет "омикрон" причиной для беспокойства - есть данные, что мутации позволяют ему снижать эффективность антител. В организации не исключают, что вскоре он может стать доминирующим на территории Европы. Российский эксперт считает, что пока рано делать выводы о дальнейшем распространении "омикрона". Сейчас известно о случаях заражения новым штаммом в примерно 60 странах.

"Омикрон" впервые обнаружили около месяца назад ученые из ЮАР. В стране новый штамм вызвал серьезный рост заболеваемости, особенно он заметен в нескольких районах.

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