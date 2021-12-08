Глава ВТО назвала угрозу для мировой экономики

Штамм "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, считает гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Во время пресс-конференции она сказала, что причиной ожидаемого негативного воздействия нового штамма коронавируса на мировую экономическую стабильность является неравный доступ к вакцинам.

"Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности", - цитирует главу ВТО РИА Новости.

ВОЗ называет "омикрон" причиной для беспокойства - есть данные, что мутации позволяют ему снижать эффективность антител. В организации не исключают, что вскоре он может стать доминирующим на территории Европы. Российский эксперт считает, что пока рано делать выводы о дальнейшем распространении "омикрона". Сейчас известно о случаях заражения новым штаммом в примерно 60 странах.

"Омикрон" впервые обнаружили около месяца назад ученые из ЮАР. В стране новый штамм вызвал серьезный рост заболеваемости, особенно он заметен в нескольких районах.