Госдума запрещает судимым работать в такси

Кабмин предложил установить, что такие граждане не смогут регистрироваться как ИП и работать таксистами. А перевозчикам не разрешат брать на работу лиц с уголовным прошлым. Имеются в виду убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и другие преступления, уточнил депутатам замминистра транспорта Дмитрий Зверев. По его словам, поправки подготовлены по поручению главы государства.

Речь в законопроектах идет исключительно о тех, кто вышел из тюрьмы и у кого судимость не была снята в результате амнистии и не погашена. Второе происходит по истечении восьми лет с момента отбытия наказания для тяжких преступлений. И десяти лет - особо тяжких.

В срок до 1 марта 2023 года действующие водители такси должны будут предоставить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Также может быть предоставлен документ о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Эти нормы будут распространяться на россиян и граждан стран ЕАЭС - Армении, Киргизии, Беларуси и Казахстана.

Как пояснили в правительстве, расширять положения закона на остальных иностранцев нецелесообразно, поскольку справка о наличии судимости в принципе не даст им возможности получить разрешение на работу в России.

Депутаты согласились с необходимостью таких норм, однако был высказан ряд опасений: не возникнет ли дополнительных рисков? В частности, Владимир Новиков ("Единая Россия") волновал вопрос, не будет ли дефицита таксистов. А Ксения Горячева ("Новые люди") предупредила, что может возрасти число рецидивов, ведь куда пойдут уволенные водители? "Наша задача - не только обезопасить пассажиров, но и сохранить штат водителей, - заверил замминистра. - Поэтому сюда включены только тяжкие и особо тяжкие преступления". По его словам, по поводу возможности рецидивов также был проведен подробный анализ вместе с экспертами.

Критики поправок, кроме того, обращают внимание, что новые ограничения для приема на работу будут создавать коррупционные риски. А ведь черный рынок "липовых" справок и так востребован.