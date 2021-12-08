Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов

Соцсеть Truth Social, которую создает экс-президент США Дональд Трамп, получила обещания инвестиций более чем на один миллиард долларов. Компания Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) объявила, что обязательства инвестиций получены от "разнообразной группы институциональных инвесторов".

По словам самого Трампа, миллиард долларов "посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться", пишет РИА Новости.

О создании соцсети TRUTH Social было объявлено в октябре. Сам Трамп рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". Ожидается, что она будет запущена в первом квартале 2022 года.

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Дональд Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса 6 января. Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google.