Итоги будут выше: Решетников оценил прогнозы по инфляции в 2021 году

Инфляция по итогам 2021 года может превысить прогнозируемый ЦБ диапазон в 7,4-7,9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, сейчас инфляция в годовом выражении составляет 8,4%, при этом довольно сильный рост наблюдался еще в прошлом году.

"В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали", - сказал Решетников.

Как отметил глава Минэкономразвития, существенно разогналась мировая инфляция - она растет почти везде. И в следующем году продолжат действовать те же факторы, поэтому "вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением". Еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, например, на конец ноября пришелся пик покупок путевок на новогодние праздники, что дало "дополнительный всплеск".

"Для нас эта инфляция все-таки привнесенная. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас около половины роста российской экономики дает потребительский рынок, а разгон инфляции ведет к снижению темпов роста ВВП. Задачу вернуть инфляцию 2022 года к плановым значениям - 4% - будут сообща решать Центробанк и Минэкономразвития, всю прошлую неделю проводились консультации между ведомствами на этот счет, сказал Решетников.