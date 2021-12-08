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08.12.2021 19:56
Рубрика: Экономика

Итоги будут выше: Решетников оценил прогнозы по инфляции в 2021 году

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инфляция по итогам 2021 года может превысить прогнозируемый ЦБ диапазон в 7,4-7,9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: РИА Новости
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По словам министра, сейчас инфляция в годовом выражении составляет 8,4%, при этом довольно сильный рост наблюдался еще в прошлом году.

"В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали", - сказал Решетников.

Как отметил глава Минэкономразвития, существенно разогналась мировая инфляция - она растет почти везде. И в следующем году продолжат действовать те же факторы, поэтому "вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением". Еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, например, на конец ноября пришелся пик покупок путевок на новогодние праздники, что дало "дополнительный всплеск".

"Для нас эта инфляция все-таки привнесенная. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас около половины роста российской экономики дает потребительский рынок, а разгон инфляции ведет к снижению темпов роста ВВП. Задачу вернуть инфляцию 2022 года к плановым значениям - 4% - будут сообща решать Центробанк и Минэкономразвития, всю прошлую неделю проводились консультации между ведомствами на этот счет, сказал Решетников.

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