Решетников: Задача - удержать инфляцию 2022 года на целевом уровне

Инфляция в 2022 году должна вернуться к целевым значениям, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ранее было объявлено, что ее плановое значение на следующий год - 4%.

"Я не хочу давать окончательных оценок, закончится год, и мы увидим, какая у нас вышла итоговая инфляция, - сказал министр. - Она явно будет выше целевых значений, по предварительным показателям месяц к месяцу получалось 8,4%, сколько будет в итоге - посмотрим. Но на 2022 год есть задача вернуть ее к таргету".

В ноябре инфляционные процессы будут развиваться, добавил Максим Решетников, свой вклад внесут новогодние поездки: в статистике учитывают путевки, купленные на месяц вперед, так что продажи предстоящего высокого сезона добавят инфляции как раз в ноябре.

"Правительство приняло все необходимые решения, социальные пособия и выплаты будут проиндексированы на величину реальной инфляции", - заверил глава ведомства.

Задачу вернуть инфляцию 2022 года к плановым значениям - 4% - будут сообща решать Центробанк и Минэкономразвития, всю прошлую неделю проводились консультации между ведомствами на этот счет, сказал Решетников.

"Конечно, лучше всего, когда денежно-кредитная политика помягче, но сейчас надо заняться структурными ограничениями, чтобы не обесценились деньги, выделенные под предстоящие большие проекты, - продолжил министр. - Иначе триллионы, которые выделены на эти цели, могут оказаться недостаточными".

По оценке Решетникова, российская экономика находится сейчас в неплохой форме, она растет достаточными темпами, однако этот рост наполовину обеспечен увеличением потребительского рынка, для которого инфляция представляет серьезную угрозу.

Чтобы бороться с привнесенной немонетарной инфляцией, бюджетная политика 2022 года будет значительно жестче, чем предполагалось изначально, добавил министр.