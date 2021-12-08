Новости

Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона 17:46
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" 16:18
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов 16:10
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
Благодаря генетическим технологиям россияне будут реже болеть 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
08.12.2021 17:46
Рубрика: Digital

Юридический дизайн отмечен премией Рунета

В Москве 7 декабря состоялась торжественная церемония Премии Рунета 2021. Награждение лауреатов состоялось в кинотеатре "Художественный".
Фото: предоставлено Фондом "Подари жизнь" Фото: предоставлено Фондом "Подари жизнь"
Фото: предоставлено Фондом "Подари жизнь"

Впервые в истории премии одного из победителей в каждой номинации выбирал искусственный интеллект (ИИ). В категории "Государство и Общество" ИИ отдал своё предпочтение сервису по юридической поддержке для родителей, разработанному консалтинговым агентством LegalPics для фонда "Подари жизнь".

Сервис предназначен помочь родителям и опекунам детей разобраться в большом количестве юридической информации, а также облегчить нагрузку на юристов и волонтеров Фонда от повторяющихся запросов. Это также позволило дать возможность Фонду уделять больше внимания нетипичным и особо сложным случаям. Сервис состоит из 10 разделов, каждый из которых раскрывает отдельную большую тему, например, обязательное медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь, больничный лист и др.

"Когда у родителей заболел ребёнок, у них рушится мир. Они не знают, куда обращаться. Благодаря проекту фонда "Подари жизнь" и компании LegalPics родители теперь могут получить все ответы, причем ответы написаны крайне простым языком с использованием прекрасных картинок. Родителям не надо пытаться понять, что написали законодатели в том или ином законе", - отметила директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.

Компания LegalPics пришла в Фонд с предложением помочь родителям и опекунам преодолеть барьеры при взаимодействии в правовом поле. Задача была в том, чтобы создать удобный сервис для точного и быстрого поиска необходимой юридической информации. Объединение юридической экспертизы, компетенций в дизайне и коммуникациях позволили создать сервис, в котором материалы представлены в доступной и интуитивно понятной форме для пользователя.

Подход юридического дизайна может быть применимым в коммуникации как в рамках бизнес-отношений, так и в системе "человек-государство", особенно в благотворительной сфере, где необходима инклюзивность. При этом могут быть использованы различные визуальные инструменты: от инфографики до комиксов.

"Для всех, кто занимается юридическим дизайном в России, сегодня большой праздник. Я очень рада, что мы нашли отклик у Фонда. Я благодарю Екатерину Шергову, директора благотворительного фонда "Подари жизнь", что мы вместе пронесли эту философию открытой правовой среды в нашем продукте. Это большой день и большой шаг для нас для всех", - сказала Мария Дорошенко, генеральный директор агентства LegalPics.

"Сегодня бизнес может и должен быть социально ориентированным, в том числе инвестируя свою экспертизу и компетенции там, где это принесёт наибольшую пользу. Так, мы считаем, что возможности креативных индустрий, художников и творцов могут дать нужный эмоциональный эффект в сложных коммуникациях. Например, для инклюзивного проекта по работе с детьми с аутизмом мы реализовали коммуникационный продукт в виде комикса и привлекли к работе над проектом художницу с ограниченными возможностями здоровья по слуху", - отметила Мария Дорошенко.

Премия Рунета - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Digital Интернет