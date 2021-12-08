Как можно утилизировать машину через портал госуслуг

Не так давно портал госуслуг был дополнен несколькими новыми сервисами, которые призваны облегчить жизнь автомобилистам. Можно ли обойтись без визита в ГИБДД для того, чтобы снять машину с учета и утилизировать ее?

Как правило, вопрос об утилизации транспортного средства встает после серьезной аварии, когда восстановить автомобиль уже невозможно. Эта услуга также актуальна для владельцев очень старых машин. Если не снять автомобиль с учета, то придется и дальше платить транспортный налог.

Для утилизации нужна организация с соответствующей лицензией, пишет aif.ru. В том случае, если автомобиль был импортирован в Россию, за него уже был уплачен утилизационный сбор, поэтому переработка должна быть бесплатной. Об этом ставится специальная отметка в ПТС. Если ее нет, то владельцу придется платить за утилизацию из своего кармана, а после предоставить в ГИБДД сертификат о том, что автомобиль был уничтожен.

Как может помочь автовладельцу портал госуслуг? После авторизации на сайте нужно зайти в раздел "Услуги" и нажать "Транспорт и вождение". Там зайти в раздел "Регистрация транспортных средств", после этого - "Снятие с учета при утилизации или выезде за пределы РФ", а затем - "Прекращение регистрации в связи с утилизацией".

После этого нужно выбрать тип заявки - "Электронная". Затем кликнуть "Получить услугу". И в конце выбрать нужное подразделение ГИБДД, определиться с датой и временем приема, а потом нажать "Подать заявление". Оно будет зарегистрировано, а потом отправится в личный кабинет.

По сути, утилизация автомобиля с помощью портала госуслуг сводится к записи в ГИБДД и к подаче соответствующей заявки. Автовладельцу придется предоставить в ведомство оригиналы документов.

Сама процедура утилизации также не обойдется без личного участия хозяина автомобиля или его уполномоченного представителя. Машину нужно будет пригнать в специализированную организацию, а после процедуры переработки - забрать сертификат и госномера.

После этого нужно будет снова явиться в ГИБДД, предоставить оригиналы всех документов (паспорт гражданина РФ, ПТС, СТС, свидетельство об утилизации и госномера). Каким-либо другим способом провести процедуру утилизации не получится.