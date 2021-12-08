Какой сегодня праздник. 8 декабря - День образования Российского казначейства

В 1992 году, 29 лет назад, в России было образовано федеральное казначейство. Указ о его создании подписал президент России Борис Ельцин. С этого момента началось возрождение данного института в России, а в 2000 году Бюджетным кодексом было закреплено казначейское исполнение бюджетов в РФ. К 2002 году было завершено создание вертикальной структуры органов федерального казначейства, тогда было создано 89 управлений и 2254 отделения.

Отметим, что первоначально казначейство входило в состав Министерства финансов, а в 2005 году было преобразовано в отдельную федеральную службу с подчинением Минфину. На сегодняшний день в задачи ведомства входит контроль за соблюдением бюджетного законодательства, распределение доходов, поступивших в бюджетную систему, между бюджетами разных уровней, а также кассовое обслуживание исполнения региональных и местных бюджетов. С октября 2007 года Федеральное казначейство возглавляет Роман Артюхин.

В 2011 году приказом министра финансов Алексея Кудрина были учреждены геральдический знак-эмблема, флаг и вымпел Федерального казначейства. К 25-летию казначейства Банк России в 2017 году выпустил серебряную памятную монету "Казначейство России" номиналом 1 рубль.

Справка

Казначейство прошло длинный путь развития. Его история неотделима от истории нашей страны. Должность казначея - хранителя княжеских ценностей - появилась еще во времена Древней Руси. При Иване III появились казенные дворы. В 1710 году Петр I создал Счетную или Казначейскую контору, которая следила за сбором налогов в стране. Она просуществовала до 1742 года. В 1775 году указом Екатерины II в каждой губернии были созданы казенные палаты "для домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского Величества".

При императоре Александре I в структуре министерства финансов был сформирован Департамент Государственного казначейства. В 1918 году казначейство было расформировано, впоследствии его функции перешли к министерству финансов СССР и союзных республик, а также Государственному банку СССР.