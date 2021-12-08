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08.12.2021 21:19
Рубрика: В мире

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР

Текст: Диана Ковалева

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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"Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу... Мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на игры в Пекине", - сказал Трюдо журналистам.

Он также подчеркнул, что канадские спортсмены ждут возможности посоревноваться на играх, и отметил, что они могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Олимпиада в Пекине

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