Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу... Мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на игры в Пекине", - сказал Трюдо журналистам.

Он также подчеркнул, что канадские спортсмены ждут возможности посоревноваться на играх, и отметил, что они могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.