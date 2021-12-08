Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-20" с двумя космическими туристами из Японии на борту пристыковался к исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".

На МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано​​​. Они будут участвовать в научной программе станции.

Их сопровождает Герой России, космонавт Александр Мисуркин. Он станет первым корреспондентом ТАСС на МКС. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства.