На МКС откроется корпункт ТАСС

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала утром среды, 8 декабря, с космодрома Байконур. Также на борту корабля находятся японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Стыковка "Союза МС-20" к малому исследовательскому модулю "Поиск" МКС запланирована в 16:41 по московскому времени.

На МКС доставят около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания, в том числе адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни, и 13 кг свежих фруктов.

Планируется, что Мисуркин, Маэдзава и Хирано пробудут на борту МКС 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.

В середине ноября ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на МКС.