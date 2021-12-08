В мире
08.12.2021 15:52
Текст: Юрий Сизов

Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов

Фото: МИД Беларуси Фото: МИД Беларуси
Фото: МИД Беларуси

Актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства стали предметом обсуждения в среду на встрече главы внешнеполитического ведомства Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Фото: Photoxpress
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В ходе двустороннего диалога, сообщили в пресс-центре МИД РБ, была обсуждена также "деятельность Постоянного комитета Союзного государства, роль группы высокого уровня в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестка предстоящего заседания группы".

Особое внимание, уточнили в министерстве, было уделено тематике системного участия ПК Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года, включая создание медиахолдинга Союзного государства.

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