МИД РФ: Санкции Запада против Беларуси похожи на наказание за дружбу с РФ

Западные санкции против Беларуси, затрагивающие Россию, похожи на наказание за дружбу с Москвой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику​​​. В декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства. Евросоюз, в свою очередь, включил в свои "черные списки" двух россиян. В октябре Европарламент принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции. Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Беларуси? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, санкции Запада против Минска нацелены на то, чтобы спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Беларуси.

"Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" - заявил Панкин.