Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП

Многие водители делают одну и ту же ошибку при мелких авариях и получают штрафы ГИБДД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

По словам эксперта, автолюбители часто забывают о пункте 2.5 ПДД, который обязывает всех участников происшествия выставить знаки аварийной остановки.

"Если участников трое, четверо, пятеро - знаков должно быть столько же. Формально говоря, на дороге в одном месте нужно разместить несколько знаков, хотя это абсурд!" - отмечает эксперт.

Особенно сложно выполнить это требование во дворах, полагает Александр Шумский. Ведь знак может просто перегородить проезд. Тем не менее довольно часто отсутствие знака у того или иного участника аварии трактуется как нарушение. По статье 12.27.1 КоАП за это выписывают штраф 1 тысячу рублей.