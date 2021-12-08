Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго

Манго, который в странах Юго-Восточной Азии еще называют "королем фруктов", является источником огромного количества витаминов, минералов и антиоксидантов.

В частности, в 100 граммах манго содержится 69 миллиграммов витамина С - больше, чем в лимоне. Для укрепления иммунитета - в самый раз. Кроме того, магний, кальций, железо и цинк благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

А вот тем, кто следит за уровнем сахара в крови и избегает употребления фруктозы, манго лучше не есть. "Лакомство довольно сладкое и может вызывать всплески инсулина в крови", - напомнила нутрициолог Лера Лавски (цитата по РИА Новости). Как вариант - съедать в день не более 50 граммов фрукта, и главное - после еды.

Диабетикам следует воздержаться от употребления сушеных фиников, ананасов и слишком спелых бананов.